ASM : Par ici la sortie, Slimani exige son départ de Monaco

Dans : Monaco.

Grâce à des performances abouties et des statistiques bluffantes, Islam Slimani s’était imposé en début de saison comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1.

Avec 7 buts et 7 passes décisives en championnat, l’international algérien était le maillon fort de l’AS Monaco, où son duo avec Wissam Ben Yedder avait de quoi effrayer les défenses de Ligue 1. Mais au cours des dernières semaines, l’attaquant prêté par Leicester a brutalement été déclassé dans la hiérarchie par Leonardo Jardim, puis par son successeur Robert Moreno qui lui préfère Ben Yedder, Gelson Martins, Keita Baldé et même Jean-Kevin Augustin en attaque. Trop c’est trop pour Islam Slimani, qui souhaite quitter le Rocher dès le mois de janvier selon Monaco-Matin.

Le média local indique qu’il est désormais plus que probable que l’avant-centre algérien s’en aille, en dépit de son excellent début de saison et de la possibilité de se relancer au cours de la seconde partie de saison. Prêté par Leicester, il pourrait effectuer un improbable retour en Premier League en janvier, le Tottenham de José Mourinho étant très intéressé par son profil afin de combler la blessure d’Harry Kane, lequel manquera au moins 3 mois de compétition. Du côté de Monaco, un autre départ hivernal se profile puisque Jemerson ne figure pas dans les plans du nouveau coach Robert Moreno. Mais, accrochez-vous bien, Monaco réclame… 25 ME pour son défenseur brésilien, courtisé par Flamengo et quelques écuries allemandes.