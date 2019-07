ASM : Mustafi, Nzonzi, Mariano, le mercato prend feu à Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

Habituée à enflammer les débuts d’été avec des arrivées en pagaille et des départs bien négociés, l’AS Monaco vit pour le moment un marché des transferts très raisonnable.

Le bazar de la saison dernière a certainement aidé à calmer les choses, mais le dernier mois pourrait être très actif. Notamment en cas de vente de Radamel Falcao, courtisé en Espagne et en Turquie, et qui devrait lâcher le Rocher à un an de la fin de son contrat. De quoi permettre de faire quelques folies, et ce à tous les postes annonce L'Equipe. En attaque, son remplaçant se nomme Mariano Diaz, qui est sur le marché pour 20 ME, mais attend de voir si l’AS Roma va se positionner avant d’envisager une signature à Monaco.

Au milieu, Monaco compte aussi taper haut en visant Steven Nzonzi, en grand froid avec les dirigeants romains. Ces derniers l’ont d’ailleurs directement proposé à Oleg Petrov, c’est dire si la vente est envisageable des deux côtés. Enfin, en défense, à l’heure où Arsenal s’emmêle les crayons avec Laurent Koscielny, c’est un autre défenseur central qui est visé par l’ASM. Il s’agit de Shkodran Mustafi, qui ne parvient pas à convaincre à Londres, mais cela n’empêche pas Arsenal d’en demander 30 ME. Un peu élevé pour un défenseur certes champion du monde avec l’Allemagne, mais pour qui le Milan AC n’était pas prêt à dépasser la barre des 20 ME en début d’été.