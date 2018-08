ASM : Monaco tente un très gros coup en attaque !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, Monaco a officialisé le départ de Keita Baldé à l’Inter Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

A l’issue de la victoire monégasque contre Nantes samedi, Vadim Vasilyev confiait que le Sénégalais ne serait pas remplacé. En réalité, Monaco s’active pour trouver un joueur offensif afin de combler le départ de l’ancienne fusée de la Lazio Rome. Et selon les informations du journal L’Equipe, l’état-major du récent 2e de Ligue 1 tente de recruter Yacine Brahimi, lequel ne dispose plus que d’un an de contrat au FC Porto.

S’il a été contacté par West Ham ou Rome durant ce mercato estival, l’ancien meneur de jeu du Stade Rennais n’a pas bougé. Ainsi, Monaco voudrait profiter de cette aubaine et va faire une proposition ferme « dans les prochaines heures » au FC Porto pour rapatrier l’international algérien (42 sélections). Reste à voir quel sera le tarif réclamé par le club portugais, pas vraiment en position de force au vu de la situation contractuelle de Brahimi, même si la clause libératoire de ce dernier atteint 60ME. A l’évidence, les négociations tourneront autour d’un prix très inférieur. Et Monaco pourrait signer le gros coup de la fin du mercato en France…