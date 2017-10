ASM : Monaco rêve d'un joueur à 60ME pour oublier Bakayoko

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Avec le départ de Tiémoué Bakayoko, l’AS Monaco a perdu un profil de joueur assez rare au mercato. En effet, l’international français présentait l’avantage d’avoir un impact physique important, en plus de pouvoir distribuer de bons ballons aux attaquants et d’avoir une aisance technique très satisfaisante. Pour l’heure, l’ASM n’a pas encore trouvé le complément idéal de Fabinho (Moutinho, Tielemans, etc). Et si finalement, le successeur de Tiémoué Bakayoko n’avait pas encore signé à l’ASM ?

Une chose semble certaine, le club de la Principauté est toujours à la recherche d’un milieu au profil plus défensif que Yuri Tielemans ou Joao Moutinho. Selon les informations de Tuttosport, les pensionnaires du Stade Louis II sont toujours très intéressés par les services de William Carvalho (25 ans). Problème : l’international portugais (40 sélections) est actuellement en négociation pour prolonger son contrat et augmenter sa clause libératoire à 60ME. Par ailleurs, la Juventus Turin est toujours sur les rangs pour l’accueillir. Autant dire que l’affaire semble très compromise, pour ne pas dire impossible pour l’AS Monaco, qui se refuse à tout investissement à cette hauteur depuis quelques années maintenant…