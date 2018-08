ASM : Monaco tente la filière belge pour son mercato

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

En quête d'un nouveau renfort pour solidifier son entrejeu avant la fin du mercato, l'AS Monaco explore une piste en Belgique.

Cet été, le club de la Principauté a plus ou moins équilibré son milieu de terrain sur le marché des transferts. Après avoir perdu Moutinho, Meïté et Fabinho, l'ASM a recruté Golovin, Pelé et Aholou. Mais malgré tout, Leonardo Jardim estime que son groupe n'est pas assez étoffé dans l'entrejeu, surtout avant une très longue saison entre la L1, la Ligue des Champions et les coupes. Par conséquent, Monaco reste à l'affût sur le mercato.

Et selon France Football, la formation du Rocher s'intéresse à Razvan Marin. À 22 ans, l'international roumain est suivi par plusieurs clubs européens suite à sa bonne saison dernière du côté du Standard de Liège, où il a délivré douze passes décisives et marqué six buts. Un milieu d'avenir, transféré pour plus de deux millions d'euros depuis le Viitorul Constanta en 2017, qui collerait parfaitement au projet monégasque.