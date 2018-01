ASM : Monaco boucle la venue de Pellegri, 16 ans et 25 ME !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Le marché des transferts vient encore de franchir un nouveau cap ce vendredi, avec le prochain transfert de Pietro Pellegri.

Ce jeune italien de 16 ans était dans le viseur de la Juventus depuis quelques semaines, mais il va signer dans les prochains jours en faveur de l’AS Monaco. La Genoa a accepté de le vendre pour un montant total de 25 ME bonus compris, annonce Gianluca Di Marzio, qui fait également état d’un pourcentage à la revente de 10 % pour tout éventuel transfert supérieur à 40 ME.

De son côté, le joueur a aussi craqué devant l’offre du club de la Principauté, qui lui propose un contrat de cinq ans avec un salaire de 1 ME par an. Il sera ce week-end sur le Rocher pour y passer la visite médicale. Cet attaquant d’1,96 m a déjà marqué les esprits en Italie, puisqu’à 16 ans, il a inscrit deux buts en six matchs cette saison, et avait fait sa première apparition en Serie A en décembre 2016, à seulement 15 ans. Il est bien évidemment international italien dans toutes les catégories de jeune, et viendra compenser le départ de Guido Carrillo pour Southampton.