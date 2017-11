ASM : Monaco abdique face au PSG, Ghezzal est cash

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Rachid Ghezzal, attaquant de Monaco, après la défaite contre le PSG (1-2) : « Au vu de la physionomie du match, c'était compliqué. Plus le match durait et plus ils avaient du mal à tuer le match. Ils ont eu beaucoup d'occasions pour mettre le troisième, ils l'ont pas fait. Après, on marque un but sur coup de pied arrêté, on relance un peu le match à la fin, c'est un peu tard. On sentait que Monaco pouvait mieux jouer les coups même sur la dernière action. Je pense que c'est dommage. C'est vrai qu'on peut avoir que des regrets par rapport à cette fin de match. Dans une animation un peu plus offensive on a plus l'habitude de jouer comme ça, on a plus d'automatismes et de facilité à jouer. La compo du coach, on l'avait travaillé tactiquement à l'entraînement. On sortait d'une défaite à domicile contre Leipzig. On n'était pas trop en confiance, on voulait ne pas prendre de buts. Il faut relever la tête et aller de l'avant. Bien sûr, on avait un petit espoir de recoller avec eux, mais ils sont largement au-dessus, je pense que cela va être très compliqué d'aller les chercher... », a-t-il déclaré sur Canal+.