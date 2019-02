ASM : Monaco a tapé l'OL, merci le mercato

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

Djibril Sidibé, défenseur de Monaco, après la victoire contre l'OL (2-0) : « C'est une belle soirée. On a mis beaucoup de rigueur, beaucoup d'envie. L'état d'esprit était très bon. Avec Gelson Martins et Rony Lopes, on a fait la différence. On a su garder le score. L'équipe revit bien sûr. Aujourd'hui, on est épanoui, on fait les efforts ensemble. On a un objectif commun qui est le maintien, tout se passe bien. On avance étape par étape. L'équipe prend du plaisir. L'équipe a changé au mercato, ça entre en ligne de compte. L'apport des joueurs devant nous fait du bien. Avec ces joueurs-là, on peut ambitionner d'autres choses. Mais on va prendre match par match. Cette équipe, avec cette qualité... On est sur la bonne voie », a-t-il déclaré sur Canal+.