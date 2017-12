ASM : Ménès réclame à Jardim de pousser Subasic sur le banc !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Il faut bien l'admettre, Danijel Subasic n'a pas été bien inspiré samedi soir contre Troyes, le gardien de but de l'AS Monaco étant très largement impliqué dans les deux réalisations qui ont permis à l'ESTAC de mener 0-2 à Louis II. Mais heureusement pour le champion de France en titre, une fin de match ébouriffante a permis à Monaco de finalement s'imposer et d'éviter de décrocher par rapport à l'OL et l'OM.

Mais ce n'est pas la première fois que Subasic est mis en cause cette saison, et pour Pierre Ménès il est désormais temps que Leonardo Jardim en tire des conclusions. « Monaco s'en est bien sorti contre Troyes, après avoir été mené 2-0 sur un doublé du Coréen Suk. Mais je dirais surtout sur deux énormes bourdes de Subasic. Il commence à être un vrai problème dans cette équipe de Monaco et mériterait peut-être d'aller faire un petit tour sur le banc pour laisser sa place à Benaglio », avoue, sur son blog, Pierre Ménès, qui souhaite que le coach monégasque prenne une décision rapide par rapport au poste de gardien de but.