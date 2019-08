ASM : Mauro Icardi et Ben Yedder, le rêve fou de Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Si la venue de Wissam Ben Yedder à l'AS Monaco semble désormais acquise, l'attaquant français étant même déjà arrivé en Principauté, il se pourrait bien qu'il ne soit pas le dernier renfort offensif de la formation entraînée par Leonardo Jardim. En effet, si on ne sait toujours pas si Falcao restera en Ligue 1, alors que son nom est cité en Turquie, la presse italienne lance une bombe ce mardi. Sky Sports Italia affirme en effet que les dirigeants russes de l'AS Monaco ont pris des renseignements auprès de l'Inter Milan sur l'épineux dossier Mauro Icardi.

Annoncé depuis des mois, dans un feuilleton qui a passionné toute la Serie A, le départ de Mauro Icardi n'est toujours pas intervenu, même si l'Inter et l'épouse du joueur, qui gère sa carrière, se focalisent sur un divorce. Et la signature de Romelu Lukaku la semaine passée a encore plus poussé vers la sortie l'attaquant argentin de 26 ans, lequel a encore deux ans de contrat avec les Nerazzurri. Mais le média italien prévient toutefois que dans ce dossier, la concurrence est vive pour Monaco, puisque la Juventus, l'AS Rome et Naples sont très chauds concernant Mauro Icardi et que ce dernier n'a pas encore envisagé de quitter la Serie A.