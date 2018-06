ASM : Marchisio, le coup XXL que prépare Monaco au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Arrivé à la Juventus à l’âge de six ans, Claudio Marchisio est surnommé le Prince à Turin où son attachement au club n’est plus à prouver.

Mais après une saison mitigée, le milieu de terrain défensif envisage de partir alors qu’il est sur le point d’atteindre les 400 matchs disputés avec la Vieille Dame. L’Italien n’aurait plus le sentiment d’être un joueur important du club, et envisagerait de demander une énorme faveur au champion de Serie A en trouvant un accord à l’amiable pour le libérer des deux années de contrats restantes. Pour aller où ?

Selon la Repubblica, son but serait de rejoindre l’AS Monaco pour des raisons sportives bien évidemment, mais aussi pratiques. Non désireux de jouer pour un autre club italien que la Juventus, Marchisio trouverait ainsi une formation au plus près de ses attaches, et l’AS Monaco pourrait aussi faire un effort pour se payer un joueur confirmé, expérimenté et international, mais qui a encore quelques années devant lui à 32 ans. Selon le journal transalpin, l’AS Monaco aurait pour le moment les faveurs de Marchisio, même si des offres copieuses en provenance des Etats-Unis sont attendues pour ce joueur de devoir, qui semble avoir décidé de tourner la page de la Juventus.