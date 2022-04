ASM : Manchester United le harcèle, Paul Mitchell va craquer !

En juin 2020, l’AS Monaco réalisait un joli coup en s’offrant les services de Paul Mitchell au poste de directeur sportif.

L’ancien homme fort de la firme Red Bull a fait du bon travail à Monaco, actuel quatrième de Ligue 1 à égalité avec le Stade Rennais. Mais l’aventure de Paul Mitchell en Principauté pourrait bien toucher à son terme, deux ans après avoir débuté. En effet, Sky Sports confirme ce mardi que Manchester United a fait de Paul Mitchell l’une de ses priorités dans l’optique du chantier qui attend les Red Devils durant cette intersaison. Le futur entraîneur Erik Ten Hag ainsi que l’actuel manager Ralf Rangnick sont favorables à la venue de Paul Mitchell, lequel serait recruté dans un rôle de directeur sportif à Manchester United, où le chantier est absolument colossal au vu de la saison catastrophique que sont en train de réaliser les partenaires de Cristiano Ronaldo en Premier League.

