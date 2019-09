ASM : Les fans veulent sa peau, Jardim trouve ça normal

Dans : Monaco, Ligue 1.

Une semaine après la défaite contre Marseille à domicile, Monaco a fait match nul à Reims samedi soir (0-0).

L’hémorragie défensive a été stoppée, mais le club de la Principauté n’a toujours pas gagné le moindre match de Ligue 1 cette saison. Une anomalie au vu de l’effectif, qui pousse les supporters à réclamer la tête de Leonardo Jardim en dépit de son glorieux passé sur le Rocher. Ses oreilles commencent sérieusement à siffler, mais le Portugais, conscient de la crise de résultats, trouve cela logique.

« La situation, c'est que l'équipe ne gagne pas. Les supporters veulent gagner et c'est toujours l'entraîneur le plus visé dans ce genre de situations. C'est normal. Ils ont raison de râler, de demander les choses. Mais de notre côté, nous continuons à travailler pour essayer de donner le meilleur. C’est pesant. Moi je préfère gagner les matchs, faire 80 points comme par le passé. C'est un moment difficile, je le sais. Nous avons besoin de serrer les dents et travailler nos limites » a commenté l’entraîneur de l’AS Monaco, plus que jamais dans l’œil du cyclone et qui pourrait bien faire l’objet d’une décision forte de sa direction dans les prochaines semaines.