ASM : Le Real trouve le remplaçant de Cristiano Ronaldo à Monaco

En quête d'un nouveau concurrent pour Karim Benzema à la pointe de son attaque, le Real Madrid pense à faire ses emplettes en Ligue 1.

Au Real, le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus n'a toujours pas été compensé. Alors que le jeune Borja Mayoral peine à faire sa place derrière Karim Benzema, le club madrilène s'active pour trouver un nouvel avant-centre avant la fermeture du marché d'été. Et les Merengue pourraient boucler une signature surprise. Selon Don Balon, le Real s'intéresse effectivement à Radamel Falcao. Une simple option de marché qui plairait à Julen Lopetegui.

Ouvert à un départ à l'étranger, et notamment en Espagne, depuis le début du mercato, l'attaquant colombien serait clairement favorable à ce transfert, vu qu'il réaliserait son rêve d'enfant en signant au Real, même en tant que remplaçant de KB9. De son côté, l'AS Monaco pourrait laisser filer son buteur, si la possible arrivée d'Alvaro Negredo se concrétise au cours des prochains jours. Une potentielle affaire sur de bons rails, sachant que le Real pourrait proposer un contrat sur mesure au Tigre, avec une saison plus une autre en option avec un gros salaire. Une aubaine en or pour le joueur de 32 ans, même si tout reste encore à faire.