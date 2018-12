Dans : Monaco, Ligue 1.

Relégable à la trêve, l’AS Monaco est passée totalement à côté de sa première partie de saison.

Pour beaucoup d’observateurs, les raisons sont évidentes. Le club de la Principauté a abusé de sa politique de recrutement en misant sur de très jeunes joueurs inexpérimentés. Et surtout, l’incroyable accumulation de blessures a sérieusement compliqué la tâche de Leonardo Jardim, puis celle de Thierry Henry. Et si l’absence de pression avait également pesé ? Possible, au vu de l’étonnement de Javier Saviola, prêté par le FC Barcelone à la formation de Didier Deschamps en 2004-2005.

« Avec Deschamps, nous avons partagé un lieu étrange footballistiquement : Monaco. Tu y vis comme un prince, mais il te manque le contexte footballistique : tu vas à l’entraînement à pied et tu joues devant 7 000 ou 8 000 spectateurs. Zéro pression, et je venais du Barça, a raconté l’ancien attaquant à La Nacion. Mais Deschamps avait été très intelligent, ça ne me surprend pas qu’il soit devenu champion du monde comme entraîneur également. » Le sélectionneur français pourrait peut-être donner quelques petits conseils à son ex-coéquipier.