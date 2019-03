ASM : Jardim entre en guerre pour sauver Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après le nul à Angers (2-2) : « Nous restons sur 10 points pris sur 12 possibles. Mais nous n'avons pas réussi à garder notre agressivité et notre dynamisme en première période. À la pause, nous avons demandé plus de vitesse, et nous avons fait une bonne deuxième, avec un point à la clé. Nous sommes entre déception et joie, car ce n'est pas facile de faire 2-2 ici, surtout contre Angers, qui est une équipe difficile à jouer. Nous serons dans la lutte jusqu'au bout. Tous les matchs seront compliqués. La guerre du maintien va durer jusqu'à que ce soit fait mathématiquement ».