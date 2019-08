ASM : Jardim attend encore du lourd au mercato !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Gelson Martins, Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henri Onyekuru, Wissam Ben Yedder. Le tableau des transferts a fière allure à Monaco, qui s’est d’ores et déjà renforcé de manière significative. Néanmoins, Leonardo Jardim attend encore des renforts. Et en conférence de presse, il ne s’en est pas caché en mettant un gros coup de pression à sa direction et notamment à Oleg Petrov…

« Onyekuru est un garçon qui vient remplacer Rony Lopes, un joueur de couloir qui donne de la profondeur et de la vitesse. (...) Même offensivement, on a encore des besoins car on a perdu Rony Lopes, on va travailler, Oleg Petrov travaille sur le dossier, le club connaît les besoins de l’équipe. On a des manques au milieu mais aussi sur la ligne défensive » a indiqué Leonardo Jardim. Autant dire que l’AS Monaco devrait encore animer de manière importante le marché des transferts en Ligue 1.