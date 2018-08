ASM : « J’ai besoin de temps », Jardim ne se cache pas

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après le match nul contre Lille (0-0) : « On a perdu le ballon facilement. On doit gagner en qualité. On prend des risques, mais les solutions ne sont pas toutes prêtes. Dans le futur, l'équipe doit devenir plus performante. C’est notre travail. Le LOSC, c’est une équipe avec de grands joueurs, avec une bonne finesse technique pour les milieux. Ils ont des joueurs de vitesse. C’est une équipe bien organisée pour ce championnat et ils peuvent approcher le Top 5. L’équipe a raté beaucoup de passes, de gestes techniques. Les joueurs ont fait des erreurs. Nous n’avons pas maîtrisé le match. Mais c’est comme ça. J’ai besoin de temps ».