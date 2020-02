ASM : Gelson Martins présente ses excuses à l'arbitre

Dans : Monaco.

Samedi, lors de la nouvelle défaite de l’AS Monaco sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-3), les joueurs de la Principauté ont pleinement sabordé Robert Moreno.

Après l’ouverture du score de Ben Yedder (13e), le club du Rocher a effectivement sombré en l’espace de cinq minutes. Suite au but égalisateur de Miguel (27e), l’ASM a écopé d’une double sanction avec deux cartons rouges. Le premier pour Bakayoko pour un tacle trop appuyé sur la cheville de Philippoteaux (31e). Et le deuxième pour Gelson Martins (32e), qui a complètement perdu ses nerfs après cette première décision en poussant à deux reprises Mikael Lesage. Directement expulsé par l‘arbitre, l’international portugais va maintenant écoper de plusieurs matchs de suspension. Fustigé par le Syndicat des Arbitres dimanche, le joueur de 24 ans a quand même tenu à s'excuser publiquement.

« Ceux qui me connaissent savent qu’au long de ma carrière, j'ai toujours eu pour principe le respect pour tout le monde : collègues, adversaires, supporters et arbitres. Sur le terrain et en dehors. Je ne suis pas agressif, je ne l’ai jamais été avec personne. Aujourd'hui, après réflexion, j'estime que je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie pleine de sang chaud. Je m'excuse en particulier auprès de l'arbitre Mikael Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters », a lancé, sur les réseaux sociaux, l’attaquant de l’ASM, qui espère limiter sa peine avec cette sortie médiatique. Mais pas sûr que la commission de discipline de la LFP, qui a généralement la main lourde pour ce genre de faits, soit plus clémente pour autant...