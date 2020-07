ASM : Gelson Martin pourra rejouer dès le 7 août

Dans : Monaco.

Suspendu six mois, Gelson Martins pourra finalement débuter la saison avec l'AS Monaco, le CNOSF ayant donné raison club de la Principauté.

En février dernier, à l’occasion du match entre Nîmes et Monaco, Gelson Martins avait été expulsé, l’attaquant monégasque ayant bousculé l’arbitre de cette rencontre. La commission de discipline de la LFP avait été impitoyable, suspendant le joueur portugais pour six mois. Oui mais voilà, compte tenu de l’arrêt définitif de la saison un mois plus tard en raison de l'épidémie de Covid19, Gelson Martins n’a, dans la réalité, manqué que quelques rencontres. Alors, la commission d’appel de la FFF avait finalement décidé de considérer que la période allant du 13 mars au 30 juin ne pouvait être considérée comme une période de suspension pour l’ailier de l’ASM, ce qui rallongeait d’autant sa sanction. Les dirigeants monégasques ont contesté cette décision devant le CNOSF et finalement ils ont eu gain de cause.

Ce lundi soir, l’AS Monaco annonce en effet que la suspension de Gelson Martin s’achèvera le 6 août prochain comme cela était initialement prévu. « L’AS Monaco a reçu ce lundi en fin de journée une communication du CNOSF, confirmant la proposition de conciliation émise il y a quinze jours par le Comité national olympique et sportif français. Dans le cadre de cette proposition, le CNOSF suggérait à la Fédération Française de Football de revenir sur sa décision de ne pas prendre en compte la période allant du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 dans la purge de toute suspension à temps. Cette proposition n’ayant pas été contestée, la suspension de Gelson Martins prendra bien fin le 6 août prochain, ce qui permettra au joueur de l’AS Monaco de prendre part au lancement du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats 2020/21, dont la première journée est prévue le week-end du 22-23 août », précise le club de la Principauté.