ASM: Fabinho, Lemar… L’incroyable machine à cash est relancée !

Dans : Monaco, Mercato.

Malgré les critiques, l’AS Monaco ne faiblit pas. On parle bien sûr de ses résultats puisque le club de la Principauté a terminé deuxième de Ligue 1. Mais aussi du marché des transferts, son terrain favori.

Car l’ASM semble repartie pour réaliser d’énormes coups cet été. Le spécialiste de la plus-value vient de trouver un accord avec l’Atlético Madrid pour le transfert de Thomas Lemar contre 72 M€. Soit 18 fois le montant dépensé (4 M€) pour l’ancien Caennais en 2015 ! Le bénéfice est impressionnant, tout comme avec Fabinho, recruté pour 6 M€ à Rio Ave puis vendu 50 M€ à Liverpool cet été ! Pas mal pour deux joueurs qui n'ont pas réalisé une grande saison.

Autant dire que Monaco repart sur les bases de l’été dernier lorsqu’il avait négocié le prêt avec option d’achat (180 M€) de Kylian Mbappé à Paris, en plus des transferts de Benjamin Mendy (recruté pour 13 M€, vendu pour 57,5 M€) et Bernardo Silva (15,75 M€ - 50 M€) à Manchester City, de Tiémoué Bakayoko (8 M€ - 45 M€) à Chelsea et de Guido Carrillo (9 M€ - 22 M€) à Southampton.

Ça marche même avec un flop

Pour un total de 55,75 M€ misés, ces sept joueurs cités ont donc rapporté 476,5 M€ ! Et l’on ne compte même pas les 20 M€ dépensés par Huddersfield pour le flop Terence Kongolo, qui avait coûté 15 M€. Bref, la machine est cash est loin d’être rouillée, sachant que d’autres pépites comme Rony Lopes rempliront encore les caisses à l’avenir.