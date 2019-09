ASM : En feu à Monaco, Slimani remercie la L1 de l'avoir sous-coté

Dans : Monaco, Ligue 1.

Prêté pour une saison avec option d’achat par Leicester City, Islam Slimani s’est rapidement adapté à l’AS Monaco.

Alors que le club de la Principauté vit un début d’exercice compliqué, l’attaquant de 31 ans surnage avec ses 3 buts et 2 passes décisives en 4 matchs de Ligue 1. Avec de telles stats, l’international algérien ne regrette pas son choix de rebondir sur le Rocher, d’autant que les doutes sur son niveau lui facilitent la tâche en Ligue 1. « Au début de saison, on ne croyait pas beaucoup en moi. C’était même un avantage », s’est réjoui le renfort monégasque, bien aidé par Leonardo Jardim qu’il a connu au Sporting.

« Le coach connaît mes qualités, il sait m’utiliser et me donner confiance, a confié le champion d’Afrique. Pour moi, le plus important c’est donner le maximum pour l’équipe. Quand tu joues bien et que tu es en confiance, tu peux prendre plus facilement du plaisir. Quand le collectif fonctionne, les individualités sont mises en valeur. » En parlant d’individualités, son coéquipier Wissam Ben Yedder n’est pas étranger à sa réussite. « Avec Wissam on est complémentaire. On est deux profils différents, lui il est explosif et va dans les espaces, a décrit Slimani. On est tous les deux des joueurs d’expérience. » Un duo sur lequel l’ASM compte pour remonter au classement.