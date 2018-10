ASM : Didier Roustan lâche une bombe dans le dossier Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Le départ de Leonardo Jardim de l'AS Monaco est imminent, Thierry Henry était désormais le favori pour remplacer le technicien portugais. Et pour Didier Roustan, tout cela cache probablement une révolution qui se prépare en Principauté, car le journaliste affirme que dans la foulée du limogeage de Leonardo Jardim, les propriétaires russes devraient vendre l'AS Monaco à Jérôme de Bontin, dont le nom a circulé ces derniers mois à Saint-Etienne et à Bordeaux.

« Je pense que les Russes ne vont pas rester longtemps à Monaco. Je ne peux pas donner une notion de temps, mais ils ne vont pas rester deux ou trois saisons de plus. Est-ce que cela va vite se faire ou que cela va attendre la fin de saison, je ne sais pas. A mon avis les Russes ne veulent pas vendre, mais ils vont le faire, car on connaît les soucis du président Rybolovlev. Et quand j’entends le nom de Thierry Henry, cela me fait penser à quelque chose. Je mettrai bien une petite pièce sur le rachat par des Américain avec Jérôme de Bontin. Il est très proche du Prince Albert, ils ont fait des études ensembles. Il a aussi été président de Monaco, sans marquer l’histoire, et il viendrait avec un gros investisseur américain. Jérôme de Bontin a été le manager général des Red Bulls de New-York, il était très proche de Thierry Henry...la boucle est bouclée », rappelle, sur dans son blog vidéo, Didier Roustan. Affaire à suivre.