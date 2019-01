ASM : Deuxième devant l’OL et l’OM, Monaco est victime d’un miracle

Dans : Monaco, Ligue 1.

Les renforts du mercato hivernal n’y changent rien, l’AS Monaco ne parvient toujours pas à relever la tête.

Après l’humiliation contre Strasbourg (1-5) samedi en Ligue 1, le club de la Principauté s’est de nouveau incliné à domicile, cette fois face à Metz (1-3) mardi en Coupe de France. Cela commence à faire beaucoup pour l’entraîneur Thierry Henry, conscient que l’infirmerie pleine n’explique pas tout. C’est aussi l’avis de Didier Roustan qui considère la deuxième place de L1 la saison dernière comme un piège fatal à l’ASM.

« Ce qui a fait énormément de tort à Monaco, c'est leur deuxième place. C'était un leurre. Il y a eu un concours de circonstances et des conditions favorables pendant les matchs, a estimé le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Si Marseille ne joue pas l'Europa League et si Lyon fait mieux le job, ils sont devant, et Monaco finit quatrième. Au niveau de la qualité des joueurs, et par rapport à ce que je voyais, cela a été un miracle, ils n'auraient jamais dû terminer deuxièmes ! » Hold-up ou pas, Monaco peut aussi regretter un mercato estival raté ainsi que la méforme de ses cadres.