ASM : Cette recrue à 10 ME déjà sur le départ !

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Comme souvent, le marché des transferts a été agité l’été dernier à Monaco, avec des arrivées à la pelle.

Le but étant bien évidemment de faire venir le jeune prometteur qui va exploser, aider l’ASM à remplir ses objectifs, et être très bien revendu par la suite. Mais la patience n’est plus vraiment le fort du club de la Principauté, qui pense déjà à se séparer d’Antonio Barreca. Le latéral gauche était pourtant arrivé avec une très flatteuse réputation, et surtout pour 10 ME en provenance du Torino.

Ses performances en demi-teinte ont déjà excédé les dirigeants monégasques, qui envisagent de le laisser repartir vers l’Italie dès le mois de janvier, annonce TMW. Même s’il possède encore quatre ans et demi de contrat, Barreca ne sera pas retenu en cas d’offres de Bergame ou de la Genoa. Un prêt pourrait même être envisagé pour ce joueur qui n’est visiblement pas tenu en très haute estime par Thierry Henry et ses dirigeants.