ASM : Ben Yedder, la priorité du mercato pour Monaco

L'entraîneur de l'AS Monaco compte sur Wissam Ben Yedder et l'a clairement fait savoir devant ses dirigeants.

Robert Moreno pouvait faire passer un message ce lundi en conférence de presse, et l’entraîneur espagnol de l’AS Monaco ne s’est pas privé de le faire. A l’occasion de la présentation de Paul Mitchell, le nouveau Mr Mercato du club de la Principauté, et en présence d’Oleg Petrov, vice-président de Monaco, le technicien a clairement fait de Wissam Ben Yedder, sa priorité numéro 1. Conscient que l’attaquant français suscitait la convoitise de nombreux clubs européens, et que l’AS Monaco pouvait faire de l’or en vendant celui qui est lié jusqu’en 2024 avec la formation du rocher, Robert Moreno a rappelé toute l’importance de Ben Yedder au sein de son effectif et l’effort qui doit être fait pour le conserver en 2020-2021.

Sachant que la tentation pouvait être grande de céder celui qui était arrivé au mercato 2019 de Séville pour 40ME, l’entraîneur monégasque a mis le paquet au niveau des arguments. « Wissam Ben Yedder est l’un des plus importants joueurs de ce projet. Il a été le meilleur buteur de la saison dernière avec Kylian Mbappé. Tous les entraîneurs veulent un joueur comme lui. C’est très important pour moi d’avoir Wissam Ben Yedder et je l’ai dit au club. Mais je sais que pendant le mercato la situation, peut changer à tout moment. S’il doit partir, je veux un joueur comme lui ou deux. Mais si cela ne tenait qu’à moi, je voudrais avoir Wissam. Il y a la qualité en tant que joueur mais aussi en tant que professionnel. Ce qu’il donne pour le club et l’exemple pour les jeunes. C’est très important à mes yeux et j’espère qu’il va rester avec nous pour avoir du succès cette saison », a prévenu Robert Moreno. Oleg Petrov et Paul Mitchell ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas entendu le message de l’entraîneur monégasque.