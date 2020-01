ASM : Ben Yedder au Barça, Monaco dit oui à une condition !

Dans : Monaco.

La défaite subie par l’AS Monaco dans son Stade Louis-II contre Strasbourg samedi (1-3) n'a pas terni la très bonne saison de Wissam Ben Yedder.

Revenu en Ligue 1 après une belle expérience de trois ans en Liga du côté du FC Séville, l’attaquant de 29 ans répond parfaitement aux attentes placées en lui. Recruté pour 40 millions d’euros par l’ASM durant le dernier mercato d'été, WBY a effectivement marqué 14 buts et délivré cinq passes décisives en 21 journées de championnat. Des statistiques affolantes, surtout qu'il évolue dans une équipe tournant au ralenti, à la treizième place de la L1. Autant dire que les performances de Ben Yedder, récemment élu meilleur joueur du mois de décembre par l’UNFP, ne passent pas inaperçues dans les grands clubs européens, et notamment au FC Barcelone. En effet, selon certaines sources, le Barça serait prêt à formuler une offre de 80 ME pour s’attacher les services de l'international français dès cet hiver.

Une rumeur qui ne plaît pas du tout à Robert Moreno. « Je n’ai rien entendu de tel sur Ben Yedder. Cette information, vous me l’apprenez. 80 M€ ? Ah ça non, c’est impossible. Pour commencer à discuter pour Ben Yedder, c’est 200 millions d'euros. Vous comprenez ? 200 millions d'euros ! », a lancé, sur Canal+, le coach de Monaco, qui place donc son buteur dans le rayon des quasi-intransférables… sauf en cas d'offre stratosphérique qui ferait de WYB l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football. Vacciné avec les achats coûteux comme Coutinho ou Dembélé, le Barça a probablement compris le message.