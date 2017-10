ASM : Baldé refuse la comparaison osée avec Mbappé

Dans : Monaco, Ligue des Champions, PSG.

Recrue phare de l’AS Monaco, qui n’a pas hésité à poser 30ME sur la table pour l’arracher en provenance de la Lazio, Keita Baldé commence à trouver la bonne carburation en Principauté. Buteur face à Caen en Ligue 1, l’international sénégalais a récidivé face à Bordeaux une semaine plus tard. En l’absence de Radamel Falcao, c’est de nouveau lui qui devrait occuper la pointe de l’attaque monégasque face à Besiktas ce mercredi soir (18h). Une éclosion qui n’est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé…

« Cette comparaison, je m’y attendais, je savais qu’on allait m’en parler (rires). Nous sommes tous les deux très jeunes. Mais si je suis venu ici à Monaco, c’est pour écrire mon histoire et jouer mon jeu. Vraiment, je ne veux être comparé à personne. Mon objectif est de jouer autant de matchs que possible et de marquer beaucoup de buts » a confié l’ancien ailier gauche de la Lazio, reconverti à un poste d’attaquant axial par Leonardo Jardim en ce début de saison. Une chose est sûre, l’attaquant de 22 ans espère avoir la même réussite que Kylian Mbappé. Ce serait bon signe pour l’ASM…