Adi Hütter, nouvel entraîneur de l’AS Monaco (Off)

AS Monaco

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco a officialisé la nomination d'Adi Hütter au poste d'entraîneur. Philippe Clément avait été limogé après une fin de saison totalement ratée sur le banc de l'AS Monaco.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée d’Adi Hütter au poste d’entraîneur. Le technicien autrichien, 53 ans, a paraphé un contrat de deux saisons. Fort d’une riche expérience internationale acquise en Autriche, en Suisse et en Allemagne, Adi Hütter s’engage avec l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2025. Après une carrière de joueur, en tant que milieu de terrain, en Autriche où il a disputé près de 500 matchs professionnels et porté le maillot de la sélection autrichienne à 14 reprises, Adi Hütter a entamé sa carrière d’entraîneur à l’âge de 37 ans, accumulant depuis 539 matchs sur le banc. Son parcours de technicien est jalonné de succès. En Autriche, avec le Red Bull Salzbourg, il a réalisé le doublé Coupe-Championnat à l’issue de la saison 2014-2015. Par la suite, en Suisse, avec les Young Boys de Berne, il a remporté le titre de champion lors de la saison 2017-2018. Ces réussites l’ont conduit en Bundesliga où il a entraîné l’Eintracht Francfort (2018-2021) ainsi que le Borussia Mönchengladbach (2021-22). Durant ses trois années à l’Eintracht, Adi Hütter a proposé un jeu dynamique et offensif, permettant à son équipe de réaliser, en 2019, un parcours remarqué en Ligue Europa, jusqu’en demi-finales, ce qui lui a notamment valu d’être élu entraîneur de l’année en Allemagne », précise, dans un communiqué, le club de la Principauté.