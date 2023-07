Vente OM ‍: Thibaud Vézirian se fait allumer dans L'Equipe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ancien chroniqueur de la chaîne L'Equipe, Thibaud Vézirian n'échappe pas aux critiques concernant son sujet numéro 1, la vente de l'Olympique de Marseille. Le quotidien sportif attaque frontalement le journaliste sur ce sujet.

Il y a un peu plus de deux ans, Thibaud Vézirian faisait exploser les réseaux sociaux en affirmant sans aucune hésitation que des intérêts saoudiens venaient de racheter l’Olympique de Marseille. Dans la foulée, un journaliste d’Infosport+ confirmait l’info avant que le sujet disparaisse aussitôt de la chaine sportive du groupe Canal+. Depuis, Frank McCourt est toujours propriétaire de l’OM. Pourtant, cela n’empêche pas l’ancien chroniqueur de la chaîne L’Equipe et de différents médias, qui intervient désormais sud Sud-Radio, de confirmer que quelque chose se trame dans les couloirs du Vélodrome. Ce lundi, dans un long article consacré aux influenceurs, le quotidien sportif fait un portrait à charge contre Thibaud Vézirian et détruit par la même occasion toutes les rumeurs sur la vente imminente ou même déjà actée de l’OM.

Le sujet de la vente de l'OM marche moins bien

🎙️ Les vraies voix du sport

Dernière de la saison avec @PhDavidMtb : mercato, au programme @SudRadio pic.twitter.com/CZQyMWQkRO — T.V. (@ThibaudVezirian) July 7, 2023

« Le sujet OM est porteur sur les réseaux. Et Thibaud Vézirian a su en jouer pour se faire une petite notoriété, qui bat de l'aile aujourd'hui. Cet ancien journaliste-animateur reste lié au hashtag #VenteOM (…) Devenu depuis la risée d'une partie des supporters, il avait à l'époque été pris très au sérieux par la direction olympienne. Mais pas pour ses « infos ». Face à l'ampleur prise par le hashtag, il avait reçu un courrier de la direction du club (…) Le streamer martèle toujours que l'OM sera vendu. C'est un peu son fonds de commerce (…) Moins de monde y croit : ses lives n'attirent plus autant », écrit Théo Troudé, journaliste du quotidien sportif. De son côté, Thibaud Vézirian a répondu qu’il écrivait un livre sur ce sujet faisant remarquer que « le développement économique de l'OM depuis deux ans est hyper surprenant. » A l'heure où la chaîne L'Equipe va lancer à la rentrée une émission avec des chroniqueurs issus des réseaux sociaux, le ton est donné.