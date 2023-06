Vente OM ‍: Les Saoudiens arrivent, il a les preuves

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cela fait près de 3 ans que Thibaud Vézirian martèle que l'OM est en plein processus de vente. Toutefois, aucun changement n'est visible et Frank McCourt est toujours le boss. Raillé par certains, le journaliste défend sa théorie coûte que coûte et s'explique.

On ne pourra pas reprocher à Thibaud Vézirian d'être inconstant dans ses analyses. Le journaliste, ancien de La Chaine L'Equipe, reste campé sur ses positions : l'OM a été cédé en partie par Frank McCourt. Depuis près de 3 ans, il défend cette théorie, indiquant que Frank McCourt ne voulait pas assumer seul les charges du club phocéen. Dans les faits, cependant, rien ne semble avoir changé dans l'organigramme de l'OM. Une réalité qui provoque moqueries et attaques envers Thibaud Vézirian sur les réseaux sociaux. Excédé par ces messages, ce dernier a communiqué une lettre ouverte « Lettre aux impatients » dans son émission Le Déj Foot sur Youtube.

Vézirian plaide la bonne foi dans son travail

Si sa position concernant l'OM a évolué, on est passé d'une vente officielle à un processus de fusion-acquisition selon lui, il maintient que Frank McCourt a bien lâché du lest à l'OM. Il met en avant le train de vie intéressant du club ces dernières années, impossible à tenir pour McCourt seul selon lui, pour illustrer sa théorie. Si certains réclament des preuves bien plus concrètes, Thibaud Vézirian explique que cela est difficile. Il s'appuie sur la protection des sources du journaliste et précise que ses contacts à l'OM ne peuvent en dire plus encore. Cependant, cela ne remet pas en cause la véracité de ses informations selon lui.

« Des preuves et des sources, j’en ai eu, j’en ai. Des infos, j’en ai donné quelques-unes, pas toutes, avec transparences et honnêteté. Malheureusement, certains jugent sans connaître, c’est le sport préféré de notre société. Surtout quand on est caché derrière son écran de téléphone. [...] Malheureusement, non, je le redis à ceux qui n’ont jamais cessé de les demander : Mes preuves impliquent des gens de confiance, des familles, du travail, de la confiance… Donc elles seront protégées coûte que coûte. C’est le métier qui veut ça. Concernant les sources, elles sont protégées aussi, c’est sûr. Même si j’ai donné souvent leurs secteurs d’activité. Une petite dizaine de sources au début, des dizaines et des dizaines aujourd’hui », a t-il lâché, énervé, dans sa dernière vidéo. Ces informateurs vont devoir quand même lâcher plus de choses concrètes sous peine de voir ce feuilleton s'éteindre rapidement malgré la volonté de Thibaud Vézirian.