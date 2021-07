Vente OM : McCourt porte un coup fatal aux Saoudiens

Dans : OM.

Tandis que Pablo Longoria se déchaîne lors de ce mercato, Frank McCourt a totalement repoussé l'idée d'une vente de l'Olympique de Marseille que ce soit cette année ou dans les années qui viennent.

Les insiders doivent commencer à se poser des questions, car même si depuis des mois ils affirment avoir des infos à priori exclusives sur la vente de l’Olympique de Marseille au prince saoudien Al Walid Ben Talal, Frank McCourt est toujours aux commandes de l’OM. Et il dément dès qu’il le peut la possibilité d’une cession du club phocéen. Il y a encore quelques jours Thibaud Vézirian, le leader du mouvement #VenteOM, affirmait qu’on allait rapidement en savoir plus sur cette fameuse vente, et que le soleil allait revenir au-dessus de l'Olympique de Marseille, le milliardaire américain a encore balayé tout cela, répétant qu’il était déterminé à rester très longtemps à Marseille et à mettre les moyens qu’il fallait pour ramener son équipe vers les sommets de la Ligue 1.

S’exprimant dans L’Equipe, en marge de l’assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel à laquelle il a pris part, Frank McCourt est apparu déterminé et pas vraiment sur le point de lâcher l'affaire. « Si je suis prêt à vendredi ? (Rires) Non. Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut. Mes investissements actuels en sont-ils la preuve ? Je fais mon possible pour prouver que je ne veux pas vendre (...) J’ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats », a précisé le milliardaire américain, qui espère que cela suffira à faire taire définitivement les rumeurs.