Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite va sauver le football français

Par Guillaume Conte

Les pertes financières vont se multiplier au sein du football français, qui survit en perfusion et a besoin d'un coup de fouet. La vente de l'OM sera le déclencheur de son rebond.

« La situation est compliquée partout et je me demande si les autres équipes vont survivre ». C’est par cette phrase lapidaire que John Textor a expliqué la situation délicate financièrement pour l’OL, mais qui ne suscite aucune inquiétude à ses yeux. En revanche, la santé économique des clubs français et les moyens financiers de la Ligue 1 sont en grande difficulté ces dernières années. La crise des droits TV, du fiasco Médiapro à la grande baisse du passage à DAZN, la crise sanitaire puis économique avec notamment les coûts de l’énergie, l’absence de suspense et l’écart toujours grandissant avec les autres clubs européens, ne permet pas de mettre la Ligue 1 dans les top-championnats du continent.

Une arrivée remarquée en @Ligue1 avec 5 buts en 3 matchs ! 💥

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 est votre #OlympienDuMoisPuma d’août 🏅 pic.twitter.com/IeJdzxACi3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2024

Si personne n’a voulu mettre le milliard pour les droits télé du football français, c’est tout simplement parce que le championnat ne le vaut pas. Rarement la Ligue 1 aura été aussi dénigrée, et avec un nombre d’abonnés aussi bas. Si les stades restent bien remplis, certains clubs n’ont quasiment pas recruté cet été, signe de la difficulté financière. Quel remède donc à cette situation ?

Le football français est mort, l'OM va le sauver

Pour Thibaud Vézirian, il ne peut y avoir qu’un sauveur, et c’est l’OM version Arabie saoudite. Le rachat annoncé du club provençal par les investisseurs saoudiens va changer le visage du championnat de France, le rendre de nouveau attractif et permettre un réveil brutal du football tricolore. « Aujourd’hui, le football français est mort, il n’est même plus sous respiration artificielle. Mais je suis optimiste pour la Ligue 1, je le dis très clairement. Même si aujourd’hui on est dans le trou. Vous vous rendez compte que sur le match phare de la dernière journée de Ligue 1, Lille-PSG, on est sur des matchs à 60.000 téléspectateurs légaux. On est dans un délire. Là, l’état veille et tu es obligé de repartir. L’OM va aider à cela, et ça c’est une certitude. Quand tu auras un grand OM et un PSG qui reste ce qu’il est, forcément, cela ira mieux pour tout le monde aussi derrière ces deux locomotives », a glissé le journaliste annonciateur de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite depuis bientôt quatre ans. Mais pour lui, avec ces copieux investissements réalisés cet été alors que Frank McCourt avait demandé des économies, c’est bien la preuve que l’OM est déjà sous la coupe saoudienne.