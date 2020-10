OM : Une fin de mercato de feu, Villas-Boas s’excuse

Dans : OM.

Le marché des transferts réalisé par l’OM a donné de l’appétit aux supporters et aux suiveurs du club provençal.

Il faut dire que, malgré les prévisions très pessimistes, la formation phocéenne a réussi à recruter un joueur par ligne, sans lâcher le moindre élément majeur de la belle saison dernière. De quoi susciter à la fois la surprise et l’enthousiasme. Dans ces conditions, pourquoi ne pas prolonger le rêve, et se payer un dernier renfort dans les ultimes heures du marché des transferts. C’est en ce sens que les rumeurs faisant état de l’intérêt de l’OM pour deux joueurs se sont ébruités. Pablo Longoria serait ainsi prêt à bondir sur Matteo Guendouzi et Jean-Michaël Seri en cas de d’opportunité, ou même de départ d’un élément encombrant comme Kevin Strootman, Valère Germain ou Kostas Mitroglou.

Toutefois, à trois jours de la fin du mercato, André Villas-Boas a calmé tout le monde lors de la conférence de presse de ce vendredi. « Je ne sais pas pourquoi c'est sorti, ce n'est pas vrai du tout. Guendouzi, je ne sais pas pourquoi ou comment c’est sorti. Pareil pour l’ancien de Nice (Seri). Côté vente, on n'a pas reçu d'offres. Désolé », s’est presque excusé l’entraîneur de l’OM, qui ne veut pas donner de faux espoirs. A priori, la dernière ligne droite sera calme à Marseille, même si Pablo Longoria himself a laissé le doute s’installer en expliquant que le marché n’était jamais vraiment fermé pour personne, tant qu’il n’était pas terminé.