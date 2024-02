Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite répond aux supporters marseillais

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont très attentifs à ce qu'il se dit sur la vente possible de leur club à des investisseurs en Arabie Saoudite. Du côté de Ryiad, on suit aussi le dossier de près et on a décidé de sortir du silence.

Il y a 24 heures, une vidéo d’une émission d’une chaîne saoudienne a agité les réseaux sociaux. Dans un talk-show consacré au football, le dossier de la vente de l’OM était évoqué, et dans une traduction sous-titrée, dont on ne connait l’auteur, on prêtait au correspondant de l’Agence France Presse des propos sur une cession qui sera officialisée dans deux mois, l’AFP ayant, selon cette traduction, mis l’information sous embargo jusqu’à cette date. De quoi laisser songeur, car un embargo aussi long paraît totalement démesuré, et surtout il serait étonnant qu’un journaliste vienne révéler une information tenue au chaud par son propre média. Mais comme cela allait dans le sens d’une cession du club de Frank McCourt au Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite, tout s’est emballé et la vidéo a circulé de plus en plus. Au point même de revenir aux oreilles de la chaîne de télé saoudienne, dont le journaliste sportif avait été interpellé sur X (anciennement Twitter).

Ali Al-Yousef, le journaliste en question, a tenu à rapidement mettre les choses au point concernant la discussion qu’il a eue avec le journaliste de l’Agence France Presse. Et c’est via les réseaux sociaux qu’il a répondu aux supporters marseillais qui l’avaient contacté. « La traduction n'est pas bonne !! Ce qui a été dit dans notre émission aujourd'hui est en bref : Les informations (officielles) du rachat viennent seulement de la France. Jamais l'invité n'a pas dit qu'il y aura quelques choses dans 2 mois (sachant que notre invité est bien le correspondant de l'AFP en Arabie saoudite). Jamais l'invité n'a pas dit que l'information est sous embargo !! Oui, on est d'accord que le club Marseille est un grand club en France voir en Europe. On espère que le rachat soit évoqué un jour, mais sur le plan officiel en Arabie saoudite, rien ne s'est fait », a courtoisement précisé Ali Al-Yousef.

La vidéo disparaît rapidement de X

Une réaction très précise qui a provoqué bien des sarcasmes de la part de ceux qui pensent que la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est une vaste blague qui dure depuis trois ans, plusieurs défenseurs de la thèse du départ imminent de Frank McCourt effaçant la vidéo trafiquée qu'ils avaient largement contribué à faire circuler sur les réseaux sociaux. En attendant, l'AFP ne cache rien sur la vente de l'Olympique de Marseille et aucune annonce ne se fera dans deux mois.