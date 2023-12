Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite fait exploser cet énorme indice

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite associée à l'Inde pour le rachat de l'OM, c'est peut-être vrai, mais ce ne sera pas le cas pour la Coupe du monde. Un haut responsable saoudien a balayé cette idée qui était soutenue comme une preuve du rapprochement entre les deux pays.

L’Arabie Saoudite est toujours cité quand il est question du projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Le Royaume a largement les moyens de s’offrir le club provençal, et il a même les finances pour se payer l’ensemble du football français s’il le voulait, en dehors peut-être du PSG propriété du Qatar. Néanmoins, dans la construction de ce projet, les Saoudiens souhaitent visiblement s’entourer de plusieurs partenaires, plus pour des raisons diplomatiques et commerciales, que réellement économiques. En cas d’offre concrète, la société marseillaise spécialisée dans le transport maritime CMA-CGM, déjà sponsor maillot de l’OM, serait dans le coup.

L'Arabie Saoudite ne partagera pas son Mondial avec l'Inde

Mais selon Thibaud Vézirian, il faudra aussi compter sur l’Inde, qui compte renforcer ses relations avec l’Arabie Saoudite, pour être de la partie. Selon le consultant, l’une des preuves de ce renforcement était la possibilité pour le pays aux 1,5 milliard d’habitants de récupérer quelques matchs de la Coupe du monde 2034, dont l’Arabie Saoudite va se voir confier l’organisation. Une possibilité fermement démentie par Yasser Al-Misehal, président de la fédération saoudienne de football, dans un entretien avec l’Associated Press. « Nous voulons attirer des gens du monde entier et leur montrer notre culture. Une expansion de la Coupe du monde pour concerner les pays voisins ? Non, la réponse est que ce sera un tournoi uniquement en Arabie saoudite. Nous avons beaucoup de villes, beaucoup de stades, et notre plan est d’être le seul hôte de cette compétition », a livré le dirigeant saoudien, qui ne voit pas pourquoi le Royaume du Golfe ne ferait pas aussi bien que le Qatar, pays beaucoup plus petit et qui a pu tout organiser sur un petit rayon.

« Le Qatar a fait un très bon boulot. Au niveau logistique, c’était parfait », a souligné Yasser Al-Misehal, qui est en tout cas bien placé pour savoir que l’Arabie Saoudite ne compte pas déléguer l’organisation de ce Mondial à l’Inde ou un autre pays, même pour quelques matchs symboliques. A confirmer dans les prochains mois, sachant que l’Arabie Saoudite a réussi l’exploit de se voir quasiment attribuer la Coupe du monde 2034 sans encore avoir déposé son dossier de candidature officiel et complet avec tous les stades et les lieux déterminés. Ce n’est pas un problème pour la FIFA, qui avait aussi accepté la candidature du Qatar, en décembre 2010, pour le Mondial 2022, alors que le dossier était incomplet sur bien des points majeurs et comprenait notamment la promesse de pouvoir faire jouer cette Coupe du monde en été pour ne pas perturber le calendrier international…