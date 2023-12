Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et l'Inde préparent l'assaut final

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Même si tout le monde se veut désormais prudent concernant la date d'une possible vente de l'Olympique de Marseille, le scénario proposé implique désormais non seulement l'Arabie Saoudite, mais également l'Inde.

Pendant très longtemps, le fameux PIF (Fonds Public d’Investissement d’Arabie Saoudite) a été présenté comme le futur propriétaire de l’Olympique de Marseille, mais ces dernières semaines le scénario a évolué. En plus d’investisseurs du Moyen-Orient, on évoque dorénavant la possibilité que de richissimes indiens soient également présents dans le deal. Impliqués dans le business des ports de commerce et des transports maritimes, Karan Adani et Mukesh Ambani sont tentés de miser dans l’achat du club de Frank McCourt, tout cela dans une opération où bien entendu l’Arabie Saoudite jouerait les têtes de gondole, tandis que CGA CGM, autre monstre mondial du transport maritime et actuel sponsor maillot de l’OM, est également impliqué.

L'Inde et l'Arabie Saoudite vont changer la face de l'OM

Le roi de la Vente OM refuse de donner cette info https://t.co/0pFxmcREem — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2023

Selon Léon Rubens, journaliste proche de Thibaud Vézirian, cette association entre l'Inde et l'Arabie Saoudite pour racheter l'Olympique de Marseille pourrait changer à jamais la face du football. « L’intérêt du consortium saoudo-indien pour l’OM pourrait inaugurer une nouvelle ère pour le club phocéen. L’association de la puissance financière saoudienne et de l’expertise logistique indienne, appuyée par la CMA-CGM, promet de nouvelles opportunités pour Marseille (...) L’implication de l’Arabie Saoudite et de l’Inde dans la Coupe du Monde 2034 et le futur investissement dans l’Olympique de Marseille marquent un changement de paradigme dans le football mondial. Ces développements pourraient non seulement remodeler l’avenir de la Ligue 1, mais aussi influencer de manière significative le paysage global du football », écrit Rubens, qui ne va toutefois pas jusqu'à donner une date pour ce rachat annoncé depuis trois ans de l'OM. Les supporters de l'Olympique de Marseille doivent croire au Père Noël encore quelques mois avant de voir si ce duo Mumbai-Riyad a du sens ou s'il s'agit d'un leurre.