Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite détruit la rumeur Zidane

La semaine passée, la rumeur de la possible venue de l'Arabie Saoudite à l'OM a pris de l'ampleur puisque le sujet a été abordé sur une radio locale. Mais du côté du Royaume, on a décidé d'envoyer un message très clair.

Journaliste pour France Bleu Provence, Bruno Blanzat a soulevé une vague d’enthousiasme du côté des supporters de l’OM en affirmant que Zinedine Zidane avait accepté de « prendre des responsabilités à l’OM en cas de vente du club à l’Arabie Saoudite ». Et ce dernier d’ajouter que Zizou avait même la garantie de disposer d’un budget de 300 millions d’euros afin de faire un recrutement stratosphérique au mercato. Cependant, Bastien Borie, journaliste d’I24 News, chaîne d’information basée au Moyen-Orient qui appartient au même groupe que BFM et RMC, assure que ses sources lui disent que tout cela est faux. Le journaliste, basé à Dubaï, a rencontré un membre du Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite et un proche de SRJ Sports, qui est le bras armé du PIF dans le sport, et ces deux interlocuteurs ont fermement démenti cette vente de l’OM et la venue de Zinedine Zidane sur le banc phocéen.

Pour Bastien Borie, cette vente annoncée de Marseille à l'Arabie Saoudite n'est pas du tout d'actualité. « Je suis désolé de casser l’ambiance, je ne connais pas le journaliste de France Bleu Provence qui manifestement suit l’actualité de l’OM, mais en attendant mes sources en Arabie Saoudite, et notamment au sein du Fonds public d’investissement saoudien, le fameux PIF, des sources qui étaient de passage ces derniers jours aux Emirats et avec qui j’ai pu discuter le temps d’un café, démentent ce qui a été annoncé par ce journaliste qui disait que Zidane viendrait en cas de rachat et parlait de 300ME pour le mercato (…) On aurait aimé que ce journaliste identifie ses sources, sans les balancer évidemment, mais au moins qu’il étaye ses arguments. S’il a des informations, très bien, mais ce qu’il a dit a été démenti par deux de mes sources, l’une travaille au sein du PIF et l’autre qui est proche du SRJ Sports Investments, qui est la succursale du fonds d’investissements saoudiens créée spécialement pour le sport en Arabie Saoudite. Les Saoudiens suivent l’évolution de nombreux clubs de football en Europe, et ailleurs qui sont éventuellement des cibles pour des investissements à l’avenir. Les Saoudiens veulent percer et ils possèdent déjà trois clubs : Newcastle, Sheffield et Almeria. Pour Marseille, c’est la propriété d’un Américain, Frank McCourt, et il n’est pas près de lâcher l’affaire dans l’immédiat (…) J’ai trop de respect pour Zinedine Zidane pour parler à sa place, mais il est admis qu’il souhaite entraîner l’équipe de France quand Didier Deschamps sera parti, et si ça se fait, ce ne sera pas avant trois ans. Si en attendant Riyad veut confier un club à Zinedine Zidane, ce sera un club saoudien afin de capitaliser sur lui et sa réputation », précise le journaliste d'I24 News.

De quoi forcément calmer tout le monde, même si forcément ce ne sera pas le cas pour ceux qui depuis des années sont persuadés que Frank McCourt a déjà donné son accord à la cession de l'Olympique de Marseille. On nous ressortira qu'un journaliste de Canal+ en avait parlé en 2021 le temps d'un flash, vite passé à la trappe par la chaine sportive, et désormais de celui de France Bleu Provence, qui n'est pas revenu sur ce sujet depuis jeudi dernier.