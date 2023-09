Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite signe avec Zidane ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane dit oui à l'Arabie Saoudite. En cas de rachat de l'OM, le technicien français accepterait de s'asseoir sur le banc du Vélodrome et diriger le recrutement pour remettre Marseille au sommet.

Quelques heures à peine après la publication d’une information sur la volonté de Pablo Longoria de faire signer Zinedine Zidane à l’OM comme entraîneur, ce qui n’a pas été suivi d’une réponse positive de la part du Français, une autre révélation de taille secoue la sphère marseillaise. Ce jeudi soir, France Bleu Provence affirme que Zinedine Zidane a donné véritablement son accord pour entrainer l’OM si jamais l’Arabie Saoudite venait à racheter le club olympien. C’était jusqu’à présent une grosse rumeur lancée notamment par Mundo Deportivo ce jeudi midi, mais le champion du monde 1998 est véritablement tenté par l’idée d’entrainer le club de sa ville natale. Uniquement si celui-ci en a les moyens bien évidemment.

L'OM séduit l'Arabie Saoudite

Pour le moment, le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite a été évoqué à de multiples reprises depuis des années, sans jamais déboucher sur une offre concrète. Une approche aurait eu lieu l’été dernier, mais la gourmandise de Frank McCourt aurait refroidi les investisseurs saoudiens. Avec la perspective d’avoir Zidane dans son camp, le PIF, fonds d’investissement du Royaume, pourrait finalement tenter sa chance alors que le développement des investissements est l’un des grands objectifs du pays du Golfe pour les années à venir. Y compris dans le football. France Bleu Provence confirme que l’OM fait bien partie des cibles déterminés par l’Arabie Saoudite pour y investir massivement. Plusieurs raisons bien connues à cela : l’exposition sur la Méditerranée, le passé glorieux du club, la perspective de se qualifier aisément en Ligue des Champions, et la possibilité de défier le PSG du Qatar frontalement.

Zidane aura 300 ME pour recruter

De son côté, Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021. Il espérait occuper le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar, mais Noël Le Graët a maintenu Didier Deschamps sur le très long terme. De quoi faire changer d’objectif « ZZ » ? C’est une possibilité. Surtout que Zidane a visiblement envie de s’investir dans le projet marseillais version Arabie saoudite puisqu’il compterait être en charge du recrutement lui qui n’a jamais eu les mains totalement libres pour faire ce qu’il voulait au Real Madrid. Pour le coup, l’ancien maestro des Bleus aurait les clés du recrutement, et une enveloppe pour se renforcer à hauteur de 300 millions d’euros minimum. France Bleu Provence va même plus loin, affirmant que cela a déjà été discuté entre le technicien français et les Saoudiens, et qu’un accord en ce sens a été trouvé il y a plusieurs semaines de cela. Le projet marseillais serait donc l’un des rares capables de faire sortir Zidane de sa retraite dorée, avec l’équipe de France un éventuel retour au Real Madrid ou la prise de commandes de la Juventus. Un sacré programme qui envoie en tout cas des paillettes dans les yeux des supporters de l’OM.