Vente de l’OM et mercato, Gattuso se pose des questions ‍!

Par Guillaume Conte

L'actualité toujours aussi bouillante à l'Olympique de Marseille ne s'arrête jamais, et a même le don de surprendre un Gennaro Gattuso qui se demande à quelle sauce il va être mangé avec les rumeurs de ces derniers jours.

Voilà un mois que la signature de Mehdi Benatia, non pas comme joueur mais comme directeur sportif, est annoncée à l’Olympique de Marseille. Cela n’a rien de comparable avec les annonces de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite en terme de durabilité, mais ce dossier bloqué au coeur de l’automne a de quoi étonner. L’ancien international marocain, qui arriverait en tant que chef du recrutement même si le qualificatif reste à déterminer tant Pablo Longoria aime s’occuper du mercato, doit éclaircir plusieurs points avant de signer, comme le fait qu’il n’ait pas de licence d’agent FFF malgré sa profession, et surtout qu’il doit se séparer des parts de sa société d’agent pour éviter tout conflit d’intérêt. Des points à régler qui ne sont pas des détails, même si la confiance règne toujours à l’OM concernant la finalisation de cette arrivée dans les prochains jours.

Un mercato à l'économie pour l'OM ?

𝙏𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 🛠️⚽️ pic.twitter.com/nkMVBKmEhS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 6, 2023

En tout cas, la signature de Benatia serait totalement liée à l’avenir de Pablo Longoria, qui compte travailler avec le Marocain main dans la main, en raison de leur bonne entente depuis leur passé commun à la Juventus. Mais la situation actuelle à l’OM comporte tout de même quelques points sensibles, comme le fait que, selon L’Equipe, il se murmure que le club provençal n’aura quasiment aucun moyen financier pour se renforcer cet hiver. Une vraie déception pour Gennaro Gattuso, qui est arrivé en cours de saison et n’a donc pas pu choisir un seul homme, alors que la tradition veut que les nouveaux entraineurs ont toujours un certain poids sur le mercato suivant leur arrivée.

En plus de cela, l’entraineur italien a eu vent de toutes les rumeurs sur la vente possible de l’OM à des fonds saoudiens, et se serait donc fait démentir ces informations par Pablo Longoria en personne. Une preuve que cette actualité toujours aussi riche du côté de Marseille ne laisse pas insensible jusqu’à l’entraineur de la formation provençale, qui connait le côté sulfureux de l’OM, et se demande tout de même, entre le mercato et les rumeurs sur la vente, à quelle sauce il va être mangé dans les prochains mois.