Un arbitre anti-OM, La Provence crie au scandale

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Du côté de la cité phocéenne, on est bien conscient de l'impact de la défaite de l'OM à Lens. Mais l'heure n'est pas encore à l'analyse sportive de ce match, pour l'instant c'est Clément Turpin qui focalise toute l'attention.

« Ça fait mal ». Le titre qui barre ce dimanche la Une du quotidien La Provence en dit long sur le petit coup de déprime engendré à Marseille par le résultat négatif ramené de Bollaert par Igor Tudor et ses joueurs. L'OM pensait pouvoir faire le break et éventuellement revenir sur le PSG, mais finalement ce sont les Nordistes qui se frottent les mains. Dans son édito, Alexandre Jacquin, journaliste et supporter acharné de l'Olympique de Marseille, ne revient pas sur le déroulement de ce sommet de la Ligue 1, mais sur la prestation de Clément Turpin. Car pour lui, non seulement l'arbitre a plombé l'OM, mais en plus ce n'est pas la première que le meilleur sifflet tricolore joue des supposés tours au club phocéen. Une attaque plutôt brutale et sans ménagement, le média rappelant au passage que sur 41 matchs arbitrés par Clément Turpin, l'Olympique de Marseille s'est imposé 13 fois, a fait 9 fois un nul et a perdu 19 fois.

Turpin arbitre maudit pour l'OM ?

Et le chef du service des sports de La Provence de tirer à boulets rouges sur l'arbitre de Lens OM. « Que l'on soit lensois ou marseillais, les jugements sur l'homme décisionnaire vous rendront blanc ou noir. Dans la cité phocéenne, hier soir, on était sur­tout vert, de rage, après le but injustement refusé par l'assistance vidéo à l'immense Alexis Sanchez (...) La frus­tration des amoureux de l'OM est colossale. C'était LE match de l'année, l'affiche de la saison 2022-23, et l'escadron d'Igor Tudor l'a perdu. Pas parce qu'il était moins armé que le bataillon sang et or. Mais, car les vents étaient contraires. Dans le rôle d'Éole, j'ai nommé Clément Turpin. un habitué de l'exer­cice (...) L'Olympique de Marseille a indû­ment cédé du terrain à son adversaire direct. Il reste désormais quatre journées pour rattraper le (léger) retard concédé au cours de cette soirée où la lèse a donné l'avantage à l'escouade d'Haise. La var ("Video Assistant Referee", pardonnez-nous l'intitulé british) a donné un nouveau visage au football. Le virage suscitera plus que jamais le débat après le camouflet du Pas-de-Calais. Rien ne dit que l'OM au­rait par la suite gagné, mais ce matin, plus que ja­mais, il y a de quoi se poser des questions sur la désignation des arbitres », écrit Alexandre Jacquin, qui donne ainsi du grain à moudre aux supporter marseillais.