Un arbitrage pro-OM en L1, l’accusation est lancée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Frédéric Antonetti était remonté après la victoire de l’OM sur la pelouse de Metz en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

Bousculé par Nice en Coupe de France cette semaine, l’Olympique de Marseille a encore galéré dimanche soir, cette fois à Metz. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont obtenu ce qu’ils étaient venus chercher, à savoir une victoire capitale dans la course au podium (1-2) grâce à un but magnifique inscrit par Arkadiusz Milik à dix minutes de la fin du match. Au micro de Prime Video après la défaite de son équipe, Frédéric Antonetti était logiquement déçu par le résultat. Si le coach du FC Metz n’a rien à reprocher à ses joueurs, notamment sur la seconde période, il a regretté un arbitrage trop en faveur de l’Olympique de Marseille… ce qui n’a pourtant pas sauté aux yeux dimanche soir.

Antonetti enrage contre l'OM

« On a perdu peut-être un point, je ne dirais pas trois points parce que ce serait un peu exagéré. J’ai une vraie belle équipe maintenant mais c’est dommage qu’elle arrive le 10 février. On avait une équipe très compétitive malgré quatre absents. On tombe sur Marseille qui avait beaucoup de maturité, de métier, qui maîtrise le jeu et parfois l’arbitrage. Voilà, ça fait beaucoup pour une équipe » a lancé Frédéric Antonetti à qui il ne fallait par ailleurs pas demander de s’exciter sur le jeu proposé par l’Olympique de Marseille. « Ils ont joué dans un espèce de faux 4-3-3 avec un faux latéral gauche (Gueye) et un faux numéro neuf (Payet). Ils marquent sur coup de pied arrêté et ils s’en remettent toujours aux exploits individuels de leurs joueurs, rien d’exceptionnel » a lancé un Frédéric Antonetti plus frustré que jamais après la défaite de son équipe face à Marseille dimanche soir.