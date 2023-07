OM ‍: Ben Yedder est la priorité pour oublier Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les négociations se poursuivent, mais la tendance est maintenant à un départ pour Alexis Sanchez. En cas de départ de sa star chilienne lors du mercato estival, l’OM songe à Wissam Ben Yedder.

Le mercato de l’Olympique de Marseille bat son plein. Après avoir raflé la mise dans le dossier Geoffrey Kondogbia, le club phocéen s’est lancé en quête d’attaquants axiaux et deux latéraux, deux postes déficitaires au sein de l’effectif à la disposition de Marcelino. Dans le secteur offensif, la priorité se nomme toujours Alexis Sanchez, mais l’optimisme n’est plus vraiment de rigueur dans ce dossier. Et pour cause, les négociations trainent en longueur depuis plusieurs semaines, ce qui n’est jamais extrêmement bon signe. De plus, certains indices laissent penser qu’Alexis Sanchez ne sera pas Marseillais en 2023-2024.

Il a par exemple rendu les clés de sa maison marseillaise, preuve que les négociations n’avancent pas dans le bon sens. Pablo Longoria garde cependant espoir de trouver un accord avec les représentants du Chilien pour le prolonger d’une saison. Dans son édition du jour, La Provence est déjà tournée vers la succession d’El Nino Maravilla et avance le nom d’un certain Wissam Ben Yedder.

Ben Yedder priorité de l'OM si Sanchez part ?

Selon le quotidien marseillais, le capitaine de l’AS Monaco est bien une cible de l’état-major de l’Olympique de Marseille en cas de départ d’Alexis Sanchez durant ce mercato estival. Il n’est toutefois pas question de recruter l’ex-buteur de l’Inter Milan en plus de l’international français de l’ASM, les deux joueurs étant jugés peu complémentaires. Ce sera donc l’un ou l’autre pour l’OM, qui va rapidement devoir se concentrer sur un dossier prioritaire entre celui menant à Alexis Sanchez et celui de Wissam Ben Yedder.

« Une prolongation de Sanchez n’est pas totalement écartée » tient à rappeler La Provence qui confirme que même si la tendance n’est plus à l’optimisme, les négociations ne sont pas rompues entre l’OM et le clan de sa star chilienne. Il semblerait donc que pour l’heure, « WBY » ne soit qu’un plan B de prestige. En attendant peut-être de devenir la cible prioritaire du mercato en attaque, si Alexis Sanchez venait à s’engager en faveur d’un autre club que Marseille.