Tudor excédé, l'OM victime de l'arbitrage

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'OM a encore subi une déconvenue en Ligue 1 contre Strasbourg, les faits d'arbitrage ne lui ont pas été favorables une fois de plus. L'exclusion de Balerdi n'a pas plu à Igor Tudor, lequel devient de plus en plus critique envers les arbitres.

En ce moment, la réussite n'accompagne pas vraiment l'OM. Plus à la peine au niveau des résultats, les Phocéens n'arrivent plus forcément à faire tourner les matchs compliqués en leur faveur. Après l'élimination surprise en coupe face à Annecy, Marseille a encore laissé passer un succès à sa portée au Vélodrome. L'OM a été accroché par Strasbourg, pourtant relégable, 2-2 après avoir mené 2-0. Le club phocéen a payé l'heure de jeu passé en infériorité numérique après l'exclusion de Leonardo Balerdi. Un carton rouge pris pour une poussée sur Diallo en tant que dernier défenseur. Si les supporters phocéens se sont énervés contre l'Argentin, ce n'était pas le cas de son entraîneur.

Tudor en a marre, l'OM est trop lésé par l'arbitrage

Igor Tudor s'est énervé pour un carton rouge qui « n’était pas à donner » selon lui. Une sortie sur l'arbitrage dans la lignée de celle réalisée avant le match et consécutive à un penalty oublié, selon lui, à Rennes. « Ceux qui travaillent à la VAR ne devraient pas commettre ce genre d’erreur. Je pense que même des enfants pouvaient voir qu’il y avait une faute de Theate sur Sanchez. Ce sont des erreurs impardonnables et les arbitres devraient réussir à ne pas les commettre. Il faudrait qu’on se réveille en France à ce niveau là », avait-il lâché. Souvent conciliant avec les arbitres en début de saison, Igor Tudor n'est plus décidé à faire de cadeaux aux officiels. Ces derniers se trompent-ils plus souvent avec l'OM en ce moment ?

C'est la question que se posait Le Phocéen. Le média marseillais a fait le point sur les décisions litigieuses et défavorables contre l'OM depuis plusieurs semaines. Outre l'exclusion de Balerdi contre Strasbourg et le penalty oublié sur Sanchez à Rennes, il pointe aussi la grosse faute oubliée sur Kolasinac dans la surface lors d'OM-Monaco (1-1, le 28 janvier dernier). Egalement comptabilisés les interventions dans la surface de Todibo sur Tavares (OM-Nice 1-3) et de Tagliafico (OM-OL 1-0) non sanctionnés. Mais, la statistique la plus marquante concerne les cartons rouges. En effet, Le Phocéen met en lumière le fait qu'aucun adversaire de l'OM cette saison en L1 n'a connu d'expulsion. Dans le même temps, l'OM a subi quatre cartons rouges dans ses matchs. Une différence dans les sanctions qui peut paraître étonnante au vu du jeu parfois physique des adversaires de l'OM.