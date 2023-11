Surprise totale, l’OM veut deux joueurs de l’OL ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Éjecté de son poste de directeur sportif de l’OM pour faire de la place à Mehdi Benatia, David Friio va rejoindre l’OL. Un mouvement entre les deux clubs qui ne devrait pas être le dernier.

En discussions depuis plusieurs semaines, Mehdi Benatia et l’Olympique de Marseille ont enfin trouvé un accord. L’ancien capitaine du Maroc va devenir le nouveau directeur sportif du club phocéen, même s’il ne sera pas salarié du club la première année. Cette arrivée dans l’organigramme de l’OM a fait une victime : David Friio, directeur sportif depuis deux ans et qui a officiellement pris la porte. A peine son départ de Marseille annoncé, l’information selon laquelle David Friio allait devenir le nouvel homme fort du sportif à l’Olympique Lyonnais est tombée.

Rien n’est encore officiel mais sauf grosse surprise, l’ex-DS de l’OM va changer d’Olympique. Et les mouvements entre les deux clubs ne sont peut-être pas terminés alors que le mercato hivernal approche à grands pas. En effet, selon les informations du compte insider La Tribune Olympienne, des mouvements sont encore à prévoir entre les deux meilleurs ennemis du football français sur la dernière décennie. A la surprise générale, Pablo Longoria aimerait recruter « un ou deux joueurs » de l’Olympique Lyonnais au mois de janvier.

Les supporters de l'OM rêvent de Cherki et Lacazette

A ce jour, aucun nom n’a filtré mais les supporters phocéens ont déjà fait leur liste de Noël sur les réseaux sociaux : Cherki, Kumbedi, El Arouch, Lacazette et Lopes sont les cinq noms qui reviennent avec le plus d’insistance de la part des supporters marseillais. Ironiquement, les fans de l’OL espèrent eux que les joueurs ciblés par l’OM se nomment plutôt Baldé ou encore Diomandé. Reste maintenant à savoir quels sont les joueurs lyonnais ciblés par Pablo Longoria alors que pour rappel, Marseille va perdre quatre joueurs offensifs au mois de janvier pendant la Coupe d’Afrique des Nations, à savoir Harit, Sarr, Ounahi et Ndiaye. C’est donc peut être vers les attaquants de l’Olympique Lyonnais qu’il faut se pencher pour trouver quels sont les joueurs rhodaniens ciblés par l’actuel 10e de Ligue 1.