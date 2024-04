Atalanta-OM ‍: Mauvaise nouvelle pour Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, l'Atalanta Bergame a éliminé Liverpool et sera donc l'adversaire de l'Olympique de Marseille en demi-finale de l'Europa League. Et le club italien réserve une mauvaise surprise à l'OM.

Le 2 mai prochain, le club phocéen recevra l'Atalanta dans le cadre des demi-finales de la C3 et du côté de Marseille, c'est déjà la grande bagarre pour tenter d'avoir des billets pour cette rencontre. L'OM ayant joué la totalité ou presque de ses matchs à guichets fermés cette saison, il est évident que le Vélodrome sera archi comble pour cette rencontre. Et l'Italie n'étant pas loin, plusieurs millions de supporters du club transalpin seront présents pour ce match dans le respect des règles, à savoir que 5% des places doivent être pour les visiteurs. Cependant, une semaine plus tard pour le match retour à Bergame, l'actuel septième de Serie A ne pourra pas accueillir plus de 700 supporters de l'Olympique de Marseille alors que plusieurs milliers étaient déjà candidats pour cette rencontre qui enverra une des deux équipes en finale de l'Europa League, le mercredi 22 mai à l'Aviva Stadium de Dublin. Une enceinte de 51.700 places.

Cela va évidemment faire hurler les associations de supporters de l'OM, mais il n'y aura hélas pas grand-chose à faire pour Pablo Longoria et les dirigeants marseillais. Car cette limitation à 700 supporters n'est pas provoquée par une décision disciplinaire de l'UEFA ou des autorités italiennes, mais en raison des énormes travaux en cours au Gewiss Stadium de Bergame, le stade ne peut actuellement accueillir que 14.000 spectateurs contre 24.000 lorsque l'enceinte sera définitivement modernisée. Depuis cinq ans, des travaux sont en cours et après le virage Nord c'est désormais le virage Sud qui est rénové, le Covid ayant longtemps stoppé les travaux dans une ville qui a payé un très lourd tribut à la pandémie (6.000 morts dans la région). Même si le chantier a très vite repris, le retard n'a pas été rattrapé et le chantier qui devait se terminer fin 2021 s'achèvera l'été prochain. L'OM et ses associations de supporters vont donc devoir faire le choix avec 700 supporters heureux et des milliers de malheureux.