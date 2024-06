Porte refermée, l’OM rate l’occasion de refourguer un flop

Après une saison aussi décevante, de nombreux joueurs marseillais ne seront pas retenus cet été. Le milieu offensif Iliman Ndiaye pourrait faire partie de la liste des partants. Mais pour le moment, l’Olympique de Marseille a peut-être raté une occasion de le renvoyer en Angleterre.

Pablo Longoria risque de se déchaîner. On connaît la philosophie du président de l’Olympique de Marseille adepte du renouvellement permanent de son effectif. Et cette fois, l’Espagnol a toutes les raisons de repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. Le club phocéen sort d’un exercice décevant et seulement terminé à la huitième place en championnat. Un rang insuffisant pour disputer une compétition européenne l’an prochain. Il faut donc s’attendre à une vague de départs chez les joueurs jugés indésirables. La liste sera probablement longue et pourrait bien inclure le nom d’Iliman Ndiaye.

Understand that Crystal Palace are revisiting their interest in Iliman Ndiaye.



The club tried hard to do a deal in January for the Marseille striker - who ranks highly on their list of attacking targets.#CPFC pic.twitter.com/fwJAd552qe