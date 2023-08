Pleure PSG ‍! Il annonce un OM trop puissant

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La saison n'a pas commencée, mais déjà les supporters de l'OM sont convaincus qu'après le mercato réalisé par leur club, Marseille peut faire fort en 2023-2024. Et il n'y a pas que les fans qui pensent cela, puisque Souleymane Diawara est persuadé que le PSG trembler.

Au coeur de l’hiver dernier, l’Olympique de Marseille a pensé un moment pouvoir venir chatouiller le PSG en Championnat. Mais l’équipe d’Igor Tudor a rapidement été rattrapée par la réalité, au point même de finir « seulement » à la troisième place de Ligue 1. Afin d’éviter une telle déception, et surtout de devoir passer par les barrages pour aller en Ligue des champions, Pablo Longoria a frappé vite et fort au mercato. Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Lodi, les signatures se sont enchaînées et l’OM sera bien armé pour débuter la saison. Au point même qu’un sentiment d’euphorie commence à monter du côté du Vélodrome, surtout que dans le même temps, le PSG vit un mercato plus chaotique avec le départ de Lionel Messi et celui probable de Kylian Mbappé. Dans le quotidien sportif, Souleymane Diawara n’a pas peur du karma et fait de l’équipe de Marcelino un vrai gros challenger pour celle de Luis Enrique.

Le mercato de l'OM effraie le PSG

L’ancien défenseur de l’OM, qui était à Marseille lors du dernier titre de Champion de France (2009-2010), estime que les renforts de ce mercato donnent une réelle puissance supplémentaire au club de Pablo Longoria. « Ismaïla Sarr met de la vitesse, techniquement c'est fort, il y a de la puissance, de la perforation... Il déborde, il centre, un job de vrai ailier. Iliman Ndiaye, je l'ai découvert à la Coupe du monde au Qatar, je le connais de nom, mais à ce prix-là, il doit avoir des qualités sportives extraordinaires. Aubameyang, quand il était jeune, je l'ai parfois affronté en L1, mais il était au début de sa carrière, il n'avait pas encore eu toute sa progression (…) Alexis Sanchez, j'ai aimé sa grinta. Mais je préfère la puissance, la rapidité, le sens du but d' "Auba"... Avec ces recrues, on peut rivaliser avec Paris, étant donné que Kylian Mbappé ne devrait plus être là (rires), je suis optimiste pour le Championnat », prévient, dans L'Equipe, Souleymane Diawaran, qui pense toutefois que la qualification en Ligue des champions est impérative pour que la saison de l’Olympique de Marseille soit plus sereine.