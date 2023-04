Payet, le facteur X de l’OM dans la course au titre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré son manque de temps de jeu, l’expérience de Dimitri Payet pourrait être précieuse pour l’OM dans la course au titre.

Malgré son match nul face à Montpellier au Vélodrome lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille reste dans le coup pour le titre. Et pour cause, le PSG s’est incliné face à Lyon et n’est plus qu’à six points des Olympiens, qui doivent mener plusieurs batailles de front en cette fin de saison. A la fois, les hommes d’Igor Tudor doivent sécuriser le podium et dans le même temps, ils peuvent se mettre à rêver d’un authentique exploit au vu de la mauvaise forme du Paris Saint-Germain.

Dans les colonnes de La Provence, un homme ayant réussi à glaner les derniers trophées de l’OM s’est exprimé à ce sujet en la personne de Charles Kaboré. Pour l’ex-milieu burkinabé de Marseille, champion de France dans la cité phocéenne en 2010, l’équipe d’Igor Tudor possède quelques tauliers qui devraient aider l’OM dans la dernière ligne droite. Alexis Sanchez est bien sûr cité en premier mais selon lui, il ne faut pas non plus oublier Dimitri Payet, qui pourrait avoir un rôle majeur à jouer.

L'expérience de Payet va compter dans la course au titre

« En 2010, on avait des compétiteurs, des leaders comme Cana, Rodriguez, Heinze, Niang, Diawara… qui nous tiraient vers le haut. Il y en a aussi aujourd’hui à l’OM avec Alexis Sanchez ou Dimitri Payet qui, même s’il ne joue plus beaucoup, garde son influence. Personne ne triche, ils produisent du jeu, les supporters sont derrière eux. Un groupe a besoin de se dire les choses clairement. Quand il y a des ondes négatives autour de l’équipe, ça fait la différence, et pas positivement. Cette saison, ça a l’air d’aller. Il y a moins d’histoires qu’à notre époque » estime Charles Kaboré. Pour l’ancien milieu de l’OM, grâce à l’expérience de certains de ses tauliers dont Dimitri Payet, Marseille a donc toutes ses chances dans la course au podium mais également pour créer la surprise avec un potentiel titre de champion de France.