OM : Zéro euro pour Thauvin, l’UEFA met Marseille en furie

Dans : OM.

Vendredi soir à l'Orange Vélodrome, Florian Thauvin a refoulé les pelouses de Ligue 1, près de six mois après son opération à la cheville. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille…

Tout proche de marquer contre Amiens pour son come-back, Florian Thauvin n’a pas été en mesure d’éviter la remontada picarde dans le temps additionnel (2-2). Néanmoins, le retour de l’international tricolore est une excellente nouvelle pour Marseille dans la course à la Ligue des Champions, alors que Rennes et Lille reviennent à vive allure. Sportivement, les feux sont au vert pour le champion du monde, qui n’a pas ressenti la moindre douleur après ce retour à la compétition. En coulisses, la situation est moins rose selon Le 10 Sport, qui affirme que l’on se dirige plus que jamais vers un départ de Florian Thauvin pour zéro euro à l’issue de son contrat, soit en juin 2021.

Et pour cause, le média affirme que l’Olympique de Marseille n’a pas encore pris contact avec Florian Thauvin dans l’optique d’une prolongation de contrat. La raison est très simple : épinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, qui pourrait prononcer des sanctions à son encontre dans les prochaines semaines, l’Olympique de Marseille n’a tout simplement pas les moyens de prolonger le contrat de Florian Thauvin. Car les contraintes phocéennes vis-à-vis de l’instance européenne ne sont pas uniquement liées à des rentrées d’argent. En effet, elles impliquent également la masse salariale de l’OM, scrupuleusement encadrée et qui ne peut pas permettre à Jacques-Henri Eyraud de faire n’importe quoi avec les prolongations de contrat. Payet, Mandanda, Germain ou encore Lopez, lesquels arrivent également en fin de contrat en 2021, n’auront pas non plus d’offre de prolongation dans les prochaines semaines. Reste à voir si la situation évoluera positivement après le mercato estival, ce qui n’est pas impossible. A condition de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions…